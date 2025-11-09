Zona Jug – rezultati 13. kola i tabela

Sportska strana juga pre 6 sati
Zona Jug – rezultati 13. kola i tabela

Ovog vikenda po rasporedu su odigrane utakmice 13. kola Zone Jug Fudbalskog saveza Regiona istočne Srbije.

Zona Jug – rezultati 13. kola Radan – Gracko BSK Bujanovac – Svetlost Jedinstvo (Gornje Stopanje) – Jedinstvo (Bošnjace) 3:0 (službeni rezultat) Nebeski Anđeli – Pusta Reka 1:2 OFK Topličanin – Žitorađa 1:3 Pčinja – SFK Morava (Vladičin Han) 5:1 Tabela Zone Jug 1 Jedinstvo (Gornje Stopanje) 13 10 1 2 50 23 +27 31 2 Pčinja 12 10 0 2 35 12 +23 30 3 Radan 12 8 3 1 24 13 +11 27 4 Pusta reka 12 7 1 4 32 15 +17 22 5 OFK Topličanin 13 7 1 5 36 26 +10 22 6 Žitorađa 12 6 2
Otvori na sportskastranajuga.com

Povezane vesti »

Šampioni bolji u maratonu

Šampioni bolji u maratonu

Sportski žurnal pre 1 dan
(VIDEO) Partizanu maraton u derbiju, Zvezda imala meč lopte

(VIDEO) Partizanu maraton u derbiju, Zvezda imala meč lopte

Sport klub pre 1 dan
Međuopštinska liga FSJO – rezultati 13. kola i tabela

Međuopštinska liga FSJO – rezultati 13. kola i tabela

Sportska strana juga pre 6 sati
Srpska liga Istok – rezultati 13. kola i tabela

Srpska liga Istok – rezultati 13. kola i tabela

Sportska strana juga pre 6 sati
Jablanička okružna liga – rezultati 13. kola i tabele obe grupe

Jablanička okružna liga – rezultati 13. kola i tabele obe grupe

Sportska strana juga pre 6 sati
Dobra uvertira za Partizan: Monako pobedio u domaćem šampionatu pred gostovanje crno-belima u Evroligi

Dobra uvertira za Partizan: Monako pobedio u domaćem šampionatu pred gostovanje crno-belima u Evroligi

Večernje novosti pre 8 sati
Nedović sprečio dramu, Monako slavio pred duele sa "večitima"

Nedović sprečio dramu, Monako slavio pred duele sa "večitima"

RTS pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalLeskovacBujanovacFudbalski savezMoravaTrgovišteLebaneVladičin HanRezultati

Sport, najnovije vesti »

Duplantis najavio novi napad na rekord: Mogu to da ostvarim već u Birmingemu!

Duplantis najavio novi napad na rekord: Mogu to da ostvarim već u Birmingemu!

Kurir pre 28 minuta
Partizan u drugom kolu kvalifikacija! Odličan rezultat mladog tima crno-belih

Partizan u drugom kolu kvalifikacija! Odličan rezultat mladog tima crno-belih

Kurir pre 28 minuta
Streljaštvo: Aleksa Rakonjac i Aleksandra Havra na 34. mestu na SP

Streljaštvo: Aleksa Rakonjac i Aleksandra Havra na 34. mestu na SP

Kurir pre 28 minuta
(VIDEO) Zverev se “podigao iz pepela” za prvu pobedu na Završnom mastersu u Torinu

(VIDEO) Zverev se “podigao iz pepela” za prvu pobedu na Završnom mastersu u Torinu

Danas pre 4 sati
Tandem Durent-Šengun zaustavio Bakse, Janis tragičar!

Tandem Durent-Šengun zaustavio Bakse, Janis tragičar!

Sportske.net pre 3 sata