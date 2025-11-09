Zona Jug – rezultati 13. kola i tabela
Sportska strana juga pre 6 sati
Ovog vikenda po rasporedu su odigrane utakmice 13. kola Zone Jug Fudbalskog saveza Regiona istočne Srbije.
Zona Jug – rezultati 13. kola Radan – Gracko BSK Bujanovac – Svetlost Jedinstvo (Gornje Stopanje) – Jedinstvo (Bošnjace) 3:0 (službeni rezultat) Nebeski Anđeli – Pusta Reka 1:2 OFK Topličanin – Žitorađa 1:3 Pčinja – SFK Morava (Vladičin Han) 5:1 Tabela Zone Jug 1 Jedinstvo (Gornje Stopanje) 13 10 1 2 50 23 +27 31 2 Pčinja 12 10 0 2 35 12 +23 30 3 Radan 12 8 3 1 24 13 +11 27 4 Pusta reka 12 7 1 4 32 15 +17 22 5 OFK Topličanin 13 7 1 5 36 26 +10 22 6 Žitorađa 12 6 2