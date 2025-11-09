Šampioni bolji u maratonu

Sportski žurnal pre 1 dan
Šampioni bolji u maratonu

Kragujevčanima veći broj bodova i drugi trijumf

RADNIČKI KG – TAKOVO 3:2 (25:20, 25:20, 22:25, 18:25, 15:12) Dvorana: SH „Jezero“. Sudije: T. Popović, A. Petrović. RADNIČKI KG: Ćirović 15 (28-13, 4 gr, 3 izbl, 1 bl, 1 as, 5 sg, 16 prijema), Kostić 3 (1 bl, 2 as, 2 sg, 1 prijem), Lopar 7 (11-6, 2 izbl, 1 bl, 1 prijem), Bojović 24 (46-24, 7 gr, 4 izbl, 5 sg), Banković 7 (9-6, 1 gr, 1 izbl, 1 bl, 3 sg, 2 prijema, 1 gr), Kovač 15 (23-10, 4 gr, 1 izbl, 2 bl, 3 as, 2 sg, 29 prijema, 1 gr), Stašević (libero, 34
(VIDEO) Partizanu maraton u derbiju, Zvezda imala meč lopte

Sport klub pre 1 dan
Jablanička okružna liga – rezultati 13. kola i tabele obe grupe

Sportska strana juga pre 3 sata
Srpska liga Istok – rezultati 13. kola i tabela

Sportska strana juga pre 3 sata
Međuopštinska liga FSJO – rezultati 13. kola i tabela

Sportska strana juga pre 3 sata
Zona Jug – rezultati 13. kola i tabela

Sportska strana juga pre 3 sata
Dobra uvertira za Partizan: Monako pobedio u domaćem šampionatu pred gostovanje crno-belima u Evroligi

Večernje novosti pre 5 sati
Nedović sprečio dramu, Monako slavio pred duele sa "večitima"

RTS pre 6 sati
(VIDEO) Zverev se “podigao iz pepela” za prvu pobedu na Završnom mastersu u Torinu

Danas pre 1 sat
Fudbaleri Barselone deklasirali Seltu u Vigu, het-trik Levandovskog

RTS pre 51 minuta
Zverev pobedio Šeltona u prvom kolu ATP finala u Torinu

RTS pre 45 minuta
Tandem Durent-Šengun zaustavio Bakse, Janis tragičar!

Sportske.net pre 55 minuta
Durent i "Bejbi Jokić" nadigrali Adetokumba

B92 pre 55 minuta