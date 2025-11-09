Građani, pažnja! Stiglo je novo upozorenje iz sektora za vanredne situacije MUP-a

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova oglasio se sa važnom porukom za građane

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova upozorio je danas da se sa početkom grejne sezone beleži povećan broj požara na stambenim i drugim građevinskim objektima, a da su najčešći uzroci požara nepažnja i nemar građana. Neispravni ili nečišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja peći na čvrsta goriva, ostavljanje uključenih grejalica bez nadzora, držanje zapaljivih predmeta u blizini peći ili grejalica, kao i preopterećenje električnih