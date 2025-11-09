Vozač automobila poginuo nakon sudara sa autobusom Najnoviji detalji teške saobraćajne nesreće kod Ostružnice

Alo pre 3 sata
Vozač automobila poginuo nakon sudara sa autobusom Najnoviji detalji teške saobraćajne nesreće kod Ostružnice

Naložena je istraga kako bi se utvrdili svi detalji ove tragedije

Muškarac (47) stradao je jutros oko 6.20 sati između Umke i Ostružnice, nakon što se sudario sa autobusom koji saobraća na liniji 860. Kako nezvanično saznajemo, sumnja se da je vozilo marke "citroen" kojim je upravljao stradali muškarac je iz još neutvrđenih razloga prešao u suprotnu traku i udario u autobus. On je poginuo na licu mesta, dok je četvoro putnika iz autobusa zatražilo lekarsku pomoć. Oni su prevezeni vozilima Hitne pomoći u Urgentni centar. Prema
