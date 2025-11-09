Uživo Brutalan noćni udar; Odjekuju eksplozije, sve gori; Masovno se predaju; Broje se mrtvi FOTO/VIDEO
B92 pre 47 minuta
Rat u Ukrajini - 1355. dan. Zbog napada drona ukrajinskih Oružanih snaga bez struje je ostalo više od 20.000 stanovnika ruskog regiona Belgorod.Rusija je ponovo napala termoelektranu DTEK-a, čija je oprema već pretrpela ozbiljna oštećenja.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da mu je uspeh godišnjih nuklearnih vežbi Alijanse početkom ovog meseca ulio apsolutno poverenje u kredibilitet nuklearnog odvraćanja tog vojnog saveza, uprkos ruskim pretnjama.