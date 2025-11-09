Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu: Priština i Prizren u centru pažnje
Izborna trka drugom krugu se smatra testom snage stranaka na lokalnom nivou, ali i pokazateljem budućih trendova na centralnoj političkoj sceni.
Birači u 18 opština na Kosovu u nedelju glasaju u drugom krugu lokalnih izbora, a dve najznačajnije trke vodiće se u glavnom gradu Prištini i Prizrenu, dva najveća grada.
U prvom krugu izbora održanom 12. oktobra, dvadeset opština je dobilo nove gradonačelnike.
Izborna trka drugom krugu se smatra testom snage stranaka na lokalnom nivou, ali i pokazateljem budućih trendova na centralnoj političkoj sceni, ocenjuje novinska agencija Beta.
Opštine u kojima se još održava drugi krug izbora su: Peć, Junik, Dragaš, Đakovica, Kačanik, Kosovo Polje, Južna Mitrovica, Orahovac, Suva Reka, Gnjilane, Vitina, Vučitrn, Obilić, Klina, Mamuša i Klokot.
Pokret Samoopredeljenje (PS) ima najveći broj kandidata u drugom krugu, a zatim slede Demokratski savez Kosova (DSK), Demokratska partija Kosova (DPK), Alijansa za budućnost Kosova (ABK) i Srpska lista.
U Prištini se u drugom krugu takmiče Perparim Rama iz Demokratskog saveza Kosova (DSK) i Hajrula Čeku iz pokreta Samoopredeljenje (PS), kojem pripada i premijer Aljbin Kurti.
U prvom krugu razlika između dvojice kandidata iznosila je svega 0,5 odsto u korist Rame.
Rama je aktuelni gradonačelnik Prištine, grada koji vodi od decembra 2021. Čeku je u Kurtijevoj vladi bio miinistar kulture, omladine i sporta.
Priština, kao najveća opština na Kosovu, ima i ekonomski i politički značaj, pa se pobeda tamo pretvara u stratešku prednost za svaku stranku.
Pored Prištine, najznačajnija bitka za glasove vodi se u Prizrenu, gde snage odmeravaju suočavaju Šaćir Totaj iz Demokratske partije Kosova (PDK) i Artan Abraši iz LVV-a.
U prvom krugu veći broj glasovao dobio je Totaj.
Gradonačelnika će birati i glasači u Južnoj Mitrovici, a opcije su im Faton Pecija iz PKS-a i Arijana Tahirija iz DPK-a. U Severnoj Mitrovici, gradu sa većinskim srpskim stanovništvom, na vlast se još u prvom krugu vratila Srpska lista, organizacija koja ima podršku zvaničnog Beograda.
Srpska lista je u prvom krugu lokalnih izbora osvojila vlast i u još šest opština sa srpskom većinom - Zubinom Potoku, Zvečanu, Štrpcu, Partešu, Ranilugu i Klokotu, saopštila je Centralna izborna komisija u Prištini.
Od sredina sa većinskim srpskim stanovništvom samo će u Klokotu biti održan drugi krug, u kojem će biti kandidat Srpske liste Božidar Dejanović i kandidat Srpske Narodne sloge Srećko Spasić.
Spasić se u međuvremenu pridružio Srpskoj listi.
Centralna izborna komisija (CIK) je i pored toga saopštila da će se u drugom krugu formalno nadmetati dva kandidata koja su u prvom krugu dobila najviše glasova, među njima i Spasić.
Portparol Centralne izborne komisije Valjmir Eljezi istakao je da su biračka mesta otvorena na vreme u svih 18 mesta, preneo je portal Kosovo onlajn.
Sedamnaest godina posle proglašenja nezavisnosti, Kosovo je priznalo oko 100 zemalja. Ipak, tačan broj nije poznat.
Priština navodi brojku od 117 zemalja, a u Beogradu kažu da ih je daleko manje.
Među zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo su Španija, Slovačka, Kipar, Grčka i Rumunija, a kada je reč o svetskim silama, to su Rusija, Kina, Brazil i Indija.
Kosovo je od 2008. godine postalo član nekoliko međunarodnih organizacija, kao što su MMF, Svetska banka i FIFA, ali ne i Ujedinjenih nacija.
