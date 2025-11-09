Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji

U 18 opština na Kosovu i Metohiji danas se održava drugi krug lokalnih izbora. Glasačka mesta biće otvorena od 7 do 19 časova.

Glasaće se u Đakovici, Gnjilanu, Dragašu, Kačaniku, Klini, Kosovo Polju, južnom delu Kosovske Mitrovice, Obiliću, Orahovcu, Peći, Prištini, Prizrenu, Suvoj Reci, Vitini, Vučitrnu, Juniku, Mamušu i Klokotu. U Klokotu, opštini sa srpskom većinom, kandidat Srpske liste za gradonačelnika opštine je Božidar Dejanović, dok je kandidat Građanske inicijative Srpska narodna sloga Srećko Spasić, koji je zauzeo drugo mesto u trci u prvom krugu u Klokotu uoči drugog kruga,
