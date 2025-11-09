Sankcije na gas: Bela kuća demantovala mađarskog ministra

Vreme pre 2 sata
Sankcije na gas: Bela kuća demantovala mađarskog ministra

Bela kuća je saopštila da je Mađarskoj nije odobreno neograničeno izuzeće od sankcija na isporuku nafte i gasa iz Rusije, već jednogodišnje

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto je izavio da je Mađarska dobila vremenski neograničeno izuzeće od sankcija na sastanku koji su 7. novembra u Beloj kući imali premijer Viktor Orban i američki predsednik Donald Tramp. „Zvaničnik Bele kuće je Rojtersu danas potvrdio da izuzeće od sankcija važi godinu dana“, navela je britanska agencija. On je dodao da je Mađarska rekla da će diversifikovati snabdevanje energentima i da se obavezala na kupovinu
Ključne reči

Bela kućaRusijaDonald TrampMađarskanaftaViktor Orban

