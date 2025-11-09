Sijarto: Dobili smo neograničeno oslobađanje od sankcija SAD za ruski gas i naftu

Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto izjavio je da je Mađarska dobila neograničeno oslobađanje od američkih sankcija za korišćenje ruske nafte i gasa, što je u suprotnosti sa izjavom zvaničnika Bele kuće koji je rekao da im je odobreno izuzeće na godinu dana, preneo je Rojters.

Prošlog meseca, američki predsednik Donald Tramp uveo je sankcije ruskim naftnim kompanijama Lukoil i Rosnjeft, uz pretnju dodatnim sankcijama prema subjektima koji kupuju naftu od tih kompanija. Mađarski premijer Viktor Orban, dugogodišnji saveznik Trampa, sastao se sa predsednikom SAD u petak u Beloj kući da bi zatražio odlaganje sankcija. Mađarska se u velikoj meri oslanja na ruske energente, a Orban, koji je na vlasti već 15 godina, suočava se sa tesnim
