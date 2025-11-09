Srbija će u ponedeljak ili utorak zatražiti izuzeće za NIS od američkih sankcija

Srbija još nije rešila pitanje Naftne industrije Srbije, a rafinerija u Pančevu ima zaliha nafte do novembra.

Lukoilu, koji je treći snabdevač gorivom u Srbiji, uskoro slede sankcije. Ipak, po pitanju snabdevanja ruskim gasom, Srbija bi mogla da bude mirna posle susreta Donalda Trampa i Viktora Orbana u Beloj kući i izuzeća Budimpešte iz zabrane uvoza energenata iz Moskve, jer se preko srpske teritorije ruski gas doprema do Mađarske. Srbija će u ponedeljak ili utorak, zajedno sa Rusima, zatražiti izuzeće od američkih sankcija za Naftnu industriju Srbije, koja je pod