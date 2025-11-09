Srbija će u ponedeljak ili utorak zatražiti izuzeće za NIS od američkih sankcija

Bloomberg Adria pre 16 minuta  |  Bloomberg Adria
Srbija će u ponedeljak ili utorak zatražiti izuzeće za NIS od američkih sankcija

Srbija još nije rešila pitanje Naftne industrije Srbije, a rafinerija u Pančevu ima zaliha nafte do novembra.

Lukoilu, koji je treći snabdevač gorivom u Srbiji, uskoro slede sankcije. Ipak, po pitanju snabdevanja ruskim gasom, Srbija bi mogla da bude mirna posle susreta Donalda Trampa i Viktora Orbana u Beloj kući i izuzeća Budimpešte iz zabrane uvoza energenata iz Moskve, jer se preko srpske teritorije ruski gas doprema do Mađarske. Srbija će u ponedeljak ili utorak, zajedno sa Rusima, zatražiti izuzeće od američkih sankcija za Naftnu industriju Srbije, koja je pod
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Sijarto: Dobili smo neograničeno oslobađanje od sankcija SAD za ruski gas i naftu

Sijarto: Dobili smo neograničeno oslobađanje od sankcija SAD za ruski gas i naftu

Blic pre 7 sati
Orban: SAD neće sankcionisati Mađarsku zbog kupovine goriva iz Rusije, ali dobijaju nešto zauzvrat

Orban: SAD neće sankcionisati Mađarsku zbog kupovine goriva iz Rusije, ali dobijaju nešto zauzvrat

Danas pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoMoskvaBela kućaBudimpeštaDonald TrampMađarskanafta

Društvo, najnovije vesti »

Srbija će u ponedeljak ili utorak zatražiti izuzeće za NIS od američkih sankcija

Srbija će u ponedeljak ili utorak zatražiti izuzeće za NIS od američkih sankcija

Bloomberg Adria pre 16 minuta
Najavljeno duže porodiljsko u Srbiji: Koliko traju odsustva u Evropi?

Najavljeno duže porodiljsko u Srbiji: Koliko traju odsustva u Evropi?

Euronews pre 7 minuta
Kako zaista smanjiti „loš“ LDL holesterol – praktični saveti za zdravo srce

Kako zaista smanjiti „loš“ LDL holesterol – praktični saveti za zdravo srce

Danas pre 12 minuta
Ovo će biti sutrašnji kurs dinara prema evru

Ovo će biti sutrašnji kurs dinara prema evru

Blic pre 2 minuta
Milomir Jaćimović započinje štrajk glađu

Milomir Jaćimović započinje štrajk glađu

Moj Novi Sad pre 7 minuta