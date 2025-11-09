Na Obrenovačkom putu sudar autobusa i automobila: Jedna osoba poginula, osmoro povređenih

Danas pre 3 sata  |  RTS
Na Obrenovačkom putu sudar autobusa i automobila: Jedna osoba poginula, osmoro povređenih

U sudaru autobusa i putničkog vozila na Obrenovačkom putu između Umke i Obrenovca jedna osoba je poginula, a osam je povređeno.

U direktnom sudaru život je izgubio vozač automobila, a povređeni su kolima Hitne pomoći prebačeni u Urgentni centar. Kako javlja reporter RTS-a, jedna osoba je zadobila teže povrede, a na teren su izašle tri ekipe Hitne pomoći. Saobraćaj je usporen, pošto se odvija naizmenično, jednom saobraćajnom trakom. Uviđaj je u toku.
