Kako je serijski silovatelj posle 12 godina na slobodi Apelacioni sud mu smanjio kaznu sa 18 na 12 godina, a razlog koji su naveli je šokantan

Gojković je napade vršio na području Mostarske petlje, svesno i sa namerom, prema mišljenju neuropsihijatra Priveden je uz pomoć DNK dokaza na štetu ukupno 15 žena Bivši vojni policajac Dejan Gojković (48), koji je osuđen za četiri silovanja i tri pokušaja silovanja na Mostarskoj petlji u periodu između 2010. i 2013. godine, našao se na slobodi 26. novembra, tačno 12 godina od kada je uhapšen. Gojković je odslužio celu kaznu na koju je osuđen odlukom Apelacionog