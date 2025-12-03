Kako je serijski silovatelj posle 12 godina na slobodi Apelacioni sud mu smanjio kaznu sa 18 na 12 godina, a razlog koji su naveli je šokantan

Blic pre 38 minuta
Kako je serijski silovatelj posle 12 godina na slobodi Apelacioni sud mu smanjio kaznu sa 18 na 12 godina, a razlog koji su…
Gojković je napade vršio na području Mostarske petlje, svesno i sa namerom, prema mišljenju neuropsihijatra Priveden je uz pomoć DNK dokaza na štetu ukupno 15 žena Bivši vojni policajac Dejan Gojković (48), koji je osuđen za četiri silovanja i tri pokušaja silovanja na Mostarskoj petlji u periodu između 2010. i 2013. godine, našao se na slobodi 26. novembra, tačno 12 godina od kada je uhapšen. Gojković je odslužio celu kaznu na koju je osuđen odlukom Apelacionog
Otvori na blic.rs

Blic »

Prva reakcija Rusije nakon sudbonosnog sastanka sa Amerikancima: Jedan detalj otkriva šta se dogodilo iza zatvorenih vrata?!

Prva reakcija Rusije nakon sudbonosnog sastanka sa Amerikancima: Jedan detalj otkriva šta se dogodilo iza zatvorenih vrata?!

Blic pre 7 satijoš 1 povezana
"Izgubićemo jednu od najprofitabilnijih i najvećih kompanija u Srbiji": Kako će obustava rada Rafinerije uticati na budžet…

"Izgubićemo jednu od najprofitabilnijih i najvećih kompanija u Srbiji": Kako će obustava rada Rafinerije uticati na budžet, inflaciju, tržište (video)

Blic pre 33 minuta
Zavela poznatog sportistu: Glumica se na premijeri "Povratka Žikine dinastije" pojavila u providnom, a ovo je njen muž sa…

Zavela poznatog sportistu: Glumica se na premijeri "Povratka Žikine dinastije" pojavila u providnom, a ovo je njen muž sa kojim ima sina: "Dok ja radim, on sve obavlja oko deteta"

Blic pre 43 minutajoš 1 povezana
CIK nije verifikovala Srpsku listu za izbore 28. decembra: oglasio se OEBS

CIK nije verifikovala Srpsku listu za izbore 28. decembra: oglasio se OEBS

Blic pre 8 sati
Biznis forum u Skoplju okupiće sutra 200 makedonskih i srpskih privrednika

Biznis forum u Skoplju okupiće sutra 200 makedonskih i srpskih privrednika

Blic pre 9 sati
Blic »

Hronika, najnovije vesti »

Kako je serijski silovatelj posle 12 godina na slobodi Apelacioni sud mu smanjio kaznu sa 18 na 12 godina, a razlog koji su…

Kako je serijski silovatelj posle 12 godina na slobodi Apelacioni sud mu smanjio kaznu sa 18 na 12 godina, a razlog koji su naveli je šokantan

Blic pre 38 minuta
Legao sam u krevet, a ona se mrtva otkotrljala! Počelo suđenje Brajanu Volšu za ubistvo svoje supruge iz Srbije

Legao sam u krevet, a ona se mrtva otkotrljala! Počelo suđenje Brajanu Volšu za ubistvo svoje supruge iz Srbije

Alo pre 58 minuta
Ženu ubio viljuškar na stovarištu, nastradala pred penziju!

Ženu ubio viljuškar na stovarištu, nastradala pred penziju!

Alo pre 58 minuta
Kavčani u lovu na Titovo blago?! Iz nje godinama kradene dragocenosti, a sada klan sprema finalnu pljačku?

Kavčani u lovu na Titovo blago?! Iz nje godinama kradene dragocenosti, a sada klan sprema finalnu pljačku?

Blic pre 6 sati
Deda krvnički pretučen na šetalištu u Novom Pazaru: Prolaznici u šoku, povređeni zbrinut u bolnici

Deda krvnički pretučen na šetalištu u Novom Pazaru: Prolaznici u šoku, povređeni zbrinut u bolnici

Telegraf pre 6 sati