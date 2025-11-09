Drugi krug lokalnih izbora na KiM: Glasanje u 18 opština, biračka mesta otvorena do 19 sati, Srbi glasaju samo u Klokotu: Očekujemo da bude bolje

Na KiM se danas održava drugi krug lokalnih izbora.

Predsednike opština biraju građani u 18 lokalnih samouprava, u ukupno 525 biračkih centara, na 1.648 biračkih mesta. Od opština sa srpskom većinom, drugi krug održava se u Klokotu. Biračka mesta otvorena su u sedam sati. Glasači u Klokotu koji su u prvim satima nakon otvaranja birališta iskoristili svoje pravo glasa istakli su da nakon ovih lokalnih izbora očekuju bolju budućnost. „Očekujemo da bude bolje u svakom slučaju", rekao je jedan meštanin Klokota za Kosovo