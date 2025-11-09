Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu: Glasa se u 18 opština, do 15 časova izašlo 14,21 odsto birača

NIN pre 3 minuta  |  Beta
Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu: Glasa se u 18 opština, do 15 časova izašlo 14,21 odsto birača

Drugi krug lokalnih izbora biće održan danas u 18 opština na Kosovu.

Prizren, Đakovica, Gnjilane, Dragaš, Kačanik, Klina, Kosovo Polje, Južna Mitrovica, Obilić, Orahovac, Peć, Suva Reka, Vitina, Vučitrn i Klokot su opštine u kojima će se kandidati za predsednika suočiti u drugom krugu. Na nivou Kosova, Pokret Samoopredeljenje (PS) predvodi sa najvećim brojem kandidata u drugom krugu lokalnih izbora, a zatim slede Demokratski savez Kosova (DSK), Demokratska partija Kosova (DPK), Alijansa za budućnost Kosova (ABK) i Srpska lista.
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji

Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji

RTS pre 4 minuta
Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji

Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji

RTV pre 39 minuta
Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu: Do 13.30h izašlo 13,33 odsto birača, pokrenuti postupci zbog mita

Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu: Do 13.30h izašlo 13,33 odsto birača, pokrenuti postupci zbog mita

Serbian News Media pre 38 minuta
Najnoviji presek; CIK: Do 15 časova na KiM glasalo 14,21 odsto birača; U Klokotu 21,41 odsto

Najnoviji presek; CIK: Do 15 časova na KiM glasalo 14,21 odsto birača; U Klokotu 21,41 odsto

B92 pre 44 minuta
Do 11 sati na izborima za gradonačelnike na Kosovu glasalo 6,13 odsto upisanih glasača

Do 11 sati na izborima za gradonačelnike na Kosovu glasalo 6,13 odsto upisanih glasača

Danas pre 2 sata
uživo Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji: Do 13 časova glasalo 13,22 odsto birača, u Klokotu 16,84

uživo Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji: Do 13 časova glasalo 13,22 odsto birača, u Klokotu 16,84

Euronews pre 2 sata
Drugi krug lokalnih izbora na KiM: Kandidat Srpske liste Božidar Dejanović glasao u Klokotu i poručio: Građani da glasaju u…

Drugi krug lokalnih izbora na KiM: Kandidat Srpske liste Božidar Dejanović glasao u Klokotu i poručio: Građani da glasaju u što većem broju (video)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoLokalni izboriIzboriSrpska listaklokot

Balkan, najnovije vesti »

Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu: Glasa se u 18 opština, do 15 časova izašlo 14,21 odsto birača

Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu: Glasa se u 18 opština, do 15 časova izašlo 14,21 odsto birača

NIN pre 3 minuta
Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji

Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji

RTS pre 4 minuta
Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji

Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji

RTV pre 39 minuta
Gradonačelnik Vukovara zatražio odlaganje izložbe "Srpkinja, heroina velikog rata"

Gradonačelnik Vukovara zatražio odlaganje izložbe "Srpkinja, heroina velikog rata"

N1 Info pre 1 sat
Dodik pozvao narod da na izborima podrži politike koje su branile Republiku Srpsku

Dodik pozvao narod da na izborima podrži politike koje su branile Republiku Srpsku

Vesti online pre 10 minuta