Ubedljiva pobeda Srpske liste u Klokotu, dobila 90,03 odsto glasova

RTS pre 38 minuta
Predsednik Srpske liste Zlatan Elek saopštio je da je ta stranka odnela ubedljivu pobedu u drugom krugu lokalnih izbora u opštini Klokot sa 948 osvojenih glasova ili 90.03 odsto od važećih glasova, a time i u svih deset opština sa srpskom većinom. Danas je održan drugi krug lokalnih izbora na KiM u 18 opština.

Pripremila Slavica Gligorović CIK u Prištini: Srpskoj listi 10 opština, Samoopredeljenju i DSK po 7, DPK 6 Centralna izborna komisija (CIK) privremenih institucija u Prištini objavila je večeras preliminarne rezultate drugog kruga izbora na KiM, prema kojima su Pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova osvojili su po sedam opština, Demokratska partija Kosova šest, Alijansa za budućnost Kosova pet, dok je Srpska lista osvojila deset opština. Prema
Radio 021 pre 33 minuta
Novi magazin pre 33 minuta
N1 Info pre 48 minuta
Nova pre 49 minuta
Novi magazin pre 1 sat
Euronews pre 1 sat
Euronews pre 1 sat
KosovoMetohijaKosovo i MetohijaPrištinaIzboriSrpska listaZlatan Elek

