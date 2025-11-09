Ubedljiva pobeda Srpske liste u Klokotu, dobila 90,03 odsto glasova

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek saopštio je da je ta stranka odnela ubedljivu pobedu u drugom krugu lokalnih izbora u opštini Klokot sa 948 osvojenih glasova ili 90.03 odsto od važećih glasova, a time i u svih deset opština sa srpskom većinom. Danas je održan drugi krug lokalnih izbora na KiM u 18 opština.

Pripremila Slavica Gligorović CIK u Prištini: Srpskoj listi 10 opština, Samoopredeljenju i DSK po 7, DPK 6 Centralna izborna komisija (CIK) privremenih institucija u Prištini objavila je večeras preliminarne rezultate drugog kruga izbora na KiM, prema kojima su Pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova osvojili su po sedam opština, Demokratska partija Kosova šest, Alijansa za budućnost Kosova pet, dok je Srpska lista osvojila deset opština. Prema