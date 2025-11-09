Ko je pobijedio u kojoj opštini na kosovskim izborima?

Slobodna Evropa pre 1 dan
Ko je pobijedio u kojoj opštini na kosovskim izborima?

Raspoređenost političkih stranaka u 38 opština na Kosovu postala je jasna nakon što je 9. novembra održan drugi krug izbora za gradonačelnike u 18 opština.

U prvom krugu izbora, održanom 12. oktobra, gradonačelnici su izabrani u 20 opština. Na osnovu preliminarnih podataka Centralne izborne komisije (CIK) od 9. novembra, rezultati su sljedeći: Demokratski savez Kosova (LDK): Priština, Peć, Dragaš, Vitina, Junik Samoopredjeljenje (LVV): Kosovo Polje, Gnjilane i Obilić Alijansa za budućnost Kosova (AAK): Đakovica, Suva Reka, Klina i Orahovac Demokratska partija Kosova (PDK): Prizren, Vučitrn, Kačanik SRPSKA LISTA:
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Demokratski savez Kosova osvojio 5 opština, Samoopredjeljenje i Alijansa za budućnost Kosova po 4, Demokratska partija Kosova 3…

Demokratski savez Kosova osvojio 5 opština, Samoopredjeljenje i Alijansa za budućnost Kosova po 4, Demokratska partija Kosova 3

Slobodna Evropa pre 1 dan
Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji: Srpskoj listi 10 opština, Samoopredeljenju i DSK po sedam, DPK šest

Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji: Srpskoj listi 10 opština, Samoopredeljenju i DSK po sedam, DPK šest

Euronews pre 1 dan
CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike na Kosovu

CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike na Kosovu

Beta pre 4 sati
CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike na Kosovu

CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike na Kosovu

Radio sto plus pre 4 sati
Ubedljiva pobeda Srpske liste u Klokotu, dobila 90,03 odsto glasova

Ubedljiva pobeda Srpske liste u Klokotu, dobila 90,03 odsto glasova

RTS pre 5 sati
Kosovo: CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga lokalnih izbora

Kosovo: CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga lokalnih izbora

Novi magazin pre 5 sati
Preliminarni rezultati drugog kruga lokalnih izbora na Kosovu: Srpska lista pobedila u Klokotu

Preliminarni rezultati drugog kruga lokalnih izbora na Kosovu: Srpska lista pobedila u Klokotu

Radio 021 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Demokratska strankaKosovoPrištinaIzboriTurskaSrpska lista

Balkan, najnovije vesti »

Demokratski savez Kosova osvojio 5 opština, Samoopredjeljenje i Alijansa za budućnost Kosova po 4, Demokratska partija Kosova 3…

Demokratski savez Kosova osvojio 5 opština, Samoopredjeljenje i Alijansa za budućnost Kosova po 4, Demokratska partija Kosova 3

Slobodna Evropa pre 1 dan
Ko je pobijedio u kojoj opštini na kosovskim izborima?

Ko je pobijedio u kojoj opštini na kosovskim izborima?

Slobodna Evropa pre 1 dan
Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji: Srpskoj listi 10 opština, Samoopredeljenju i DSK po sedam, DPK šest

Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji: Srpskoj listi 10 opština, Samoopredeljenju i DSK po sedam, DPK šest

Euronews pre 1 dan
CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike na Kosovu

CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike na Kosovu

Beta pre 4 sati
CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike na Kosovu

CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike na Kosovu

Radio sto plus pre 4 sati