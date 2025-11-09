Ko je pobijedio u kojoj opštini na kosovskim izborima?

Raspoređenost političkih stranaka u 38 opština na Kosovu postala je jasna nakon što je 9. novembra održan drugi krug izbora za gradonačelnike u 18 opština.

U prvom krugu izbora, održanom 12. oktobra, gradonačelnici su izabrani u 20 opština. Na osnovu preliminarnih podataka Centralne izborne komisije (CIK) od 9. novembra, rezultati su sljedeći: Demokratski savez Kosova (LDK): Priština, Peć, Dragaš, Vitina, Junik Samoopredjeljenje (LVV): Kosovo Polje, Gnjilane i Obilić Alijansa za budućnost Kosova (AAK): Đakovica, Suva Reka, Klina i Orahovac Demokratska partija Kosova (PDK): Prizren, Vučitrn, Kačanik SRPSKA LISTA: