Preliminarni rezultati drugog kruga lokalnih izbora na Kosovu: Srpska lista pobedila u Klokotu

Centralna izborna komisija (CIK) Kosova objavila je večeras preliminarne rezultate drugog kruga izbora, preneo je Radio Slobodna Evropa.

Demokratski savez Kosova pobedio je u pet opština, Pokret Samoopredeljenje i Alijansa za budućnost Kosova u četiri, Demokratska partija Kosova u tri, a Srpska lista i Turska partija KDTP osvojile su po jednu opštinu. Kandidat Srpske liste u Klokotu Božidar Dejanović osvojio je blizu 90 odsto glasova u drugom krugu izbora za gradonačelnike. Vođa Srpske liste Zlatan Elek rekao je da je reč o "velikoj i istorijskoj pobedi", pošto je ta stranka na ovim izborima