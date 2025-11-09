Preliminarni rezultati drugog kruga lokalnih izbora na Kosovu: Srpska lista pobedila u Klokotu

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Preliminarni rezultati drugog kruga lokalnih izbora na Kosovu: Srpska lista pobedila u Klokotu

Centralna izborna komisija (CIK) Kosova objavila je večeras preliminarne rezultate drugog kruga izbora, preneo je Radio Slobodna Evropa.

Demokratski savez Kosova pobedio je u pet opština, Pokret Samoopredeljenje i Alijansa za budućnost Kosova u četiri, Demokratska partija Kosova u tri, a Srpska lista i Turska partija KDTP osvojile su po jednu opštinu. Kandidat Srpske liste u Klokotu Božidar Dejanović osvojio je blizu 90 odsto glasova u drugom krugu izbora za gradonačelnike. Vođa Srpske liste Zlatan Elek rekao je da je reč o "velikoj i istorijskoj pobedi", pošto je ta stranka na ovim izborima
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Demokratski savez Kosova osvojio 5 opština, Samoopredjeljenje i Alijansa za budućnost Kosova po 4, Demokratska partija Kosova 3…

Demokratski savez Kosova osvojio 5 opština, Samoopredjeljenje i Alijansa za budućnost Kosova po 4, Demokratska partija Kosova 3

Slobodna Evropa pre 1 dan
Ko je pobijedio u kojoj opštini na kosovskim izborima?

Ko je pobijedio u kojoj opštini na kosovskim izborima?

Slobodna Evropa pre 1 dan
Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji: Srpskoj listi 10 opština, Samoopredeljenju i DSK po sedam, DPK šest

Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji: Srpskoj listi 10 opština, Samoopredeljenju i DSK po sedam, DPK šest

Euronews pre 1 dan
CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike na Kosovu

CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike na Kosovu

Beta pre 1 sat
CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike na Kosovu

CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike na Kosovu

Radio sto plus pre 1 sat
Ubedljiva pobeda Srpske liste u Klokotu, dobila 90,03 odsto glasova

Ubedljiva pobeda Srpske liste u Klokotu, dobila 90,03 odsto glasova

RTS pre 2 sata
Kosovo: CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga lokalnih izbora

Kosovo: CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga lokalnih izbora

Novi magazin pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoIzboriTurskaSrpska listaZlatan Elek

Balkan, najnovije vesti »

Demokratski savez Kosova osvojio 5 opština, Samoopredjeljenje i Alijansa za budućnost Kosova po 4, Demokratska partija Kosova 3…

Demokratski savez Kosova osvojio 5 opština, Samoopredjeljenje i Alijansa za budućnost Kosova po 4, Demokratska partija Kosova 3

Slobodna Evropa pre 1 dan
Ko je pobijedio u kojoj opštini na kosovskim izborima?

Ko je pobijedio u kojoj opštini na kosovskim izborima?

Slobodna Evropa pre 1 dan
Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji: Srpskoj listi 10 opština, Samoopredeljenju i DSK po sedam, DPK šest

Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji: Srpskoj listi 10 opština, Samoopredeljenju i DSK po sedam, DPK šest

Euronews pre 1 dan
CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike na Kosovu

CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike na Kosovu

Beta pre 1 sat
CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike na Kosovu

CIK objavio preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike na Kosovu

Radio sto plus pre 1 sat