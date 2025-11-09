Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji: Srpskoj listi 10 opština, Samoopredeljenju i DSK po sedam, DPK šest

U Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija večeras su zatvorena biračka mesta za drugi krug lokalnih izbora u 18. opština.

U drugom krugu lokalnih izbora na KiM do 17 časova glasalo je 18,67 odsto birača, odnosno njih 327.250 od upisanih 1.316.672, a u opštini Klokot glasalo je 25,11 odsto birača, saopštila je centralna izborna komisija u Prištini. U Klokotu, jedinoj srpskoj sredini u kojoj se održava drugi krug lokalnih izbora, glasalo je 1.050 od upisanih 4.181 upisanih birača. U Prištini je glasalo 67.887 odsto birača od 222.418 sa pravom glasa, dok je u južnom delu Kosovske