UŽIVO Siti razbija Liverpul, „redsima“ preti katastrofa u Mančesteru

Prava ludnica nas očekuje u nedelju u 11. kolu Premijer lige.

Sva pažnja je usmerena na najveći derbi engleskog fudbala prethodnih godina između Mančester sitija i Liverpula od 17.30, ali pre toga nas očekuje četiri sjajna meča i dvojica Srba na terenu. Veljko Milosavljević je kao član startne postave Bornmuta doživeo debakl od Aston Vile, 4:0, dok je Nikola Milenković takođe starter u Notingem Forestu bio dobar u pobedi nad Lidsom, 3:1.. Pored ta dva susreta, ekipe Kristal Palasa i Brajtona su remizirale bez golova, dok