Kina suspendovala zabranu izvoza u SAD tzv. robe dvostruke namene

PEKING - Kina je suspendovala zabranu izvoza u SAD tzv. robe dvostruke namene u koju spadaju, između ostalog galijum, germanijum, antimon i supertvrdi materijali, saopštilo je danas kinesko ministarstvo trgovine.

Ova mera stupa na snagu danas i trajaće do 27. novembra 2026. godine, navodi se u saopštenju kineskog ministarstva, ali bez dodatnih detalja, prenosi Rojters. Kineske vlasti su u petak saopštile da suspenduju kontrolu izvoza uvedenu 9. oktobra, uključujuci ograničenja na izvoz određenih retkih metala i materijale za litijumske baterije. Predsednik Kine Si Đinping i predsednik SAD Donald Tramp su se ranije složili da smanje carine i pauziraju druge trgovinske mere