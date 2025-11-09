Kina suspendovala zabranu izvoza u SAD tzv. robe dvostruke namene

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Kina suspendovala zabranu izvoza u SAD tzv. robe dvostruke namene

PEKING - Kina je suspendovala zabranu izvoza u SAD tzv. robe dvostruke namene u koju spadaju, između ostalog galijum, germanijum, antimon i supertvrdi materijali, saopštilo je danas kinesko ministarstvo trgovine.

Ova mera stupa na snagu danas i trajaće do 27. novembra 2026. godine, navodi se u saopštenju kineskog ministarstva, ali bez dodatnih detalja, prenosi Rojters. Kineske vlasti su u petak saopštile da suspenduju kontrolu izvoza uvedenu 9. oktobra, uključujuci ograničenja na izvoz određenih retkih metala i materijale za litijumske baterije. Predsednik Kine Si Đinping i predsednik SAD Donald Tramp su se ranije složili da smanje carine i pauziraju druge trgovinske mere
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Kina ublažava izvozne kontrole ka SAD, za galijum, germanijum i antimonijum

Kina ublažava izvozne kontrole ka SAD, za galijum, germanijum i antimonijum

Bloomberg Adria pre 22 minuta
Kina suspendovala zabranu izvoza u SAD takozvane robe dvostruke namene

Kina suspendovala zabranu izvoza u SAD takozvane robe dvostruke namene

Euronews pre 11 minuta
Kina ublažila restrikcije na izvoz retkih metala u SAD

Kina ublažila restrikcije na izvoz retkih metala u SAD

Nova pre 10 minuta
Kina suspendovala zabranu izvoza u SAD

Kina suspendovala zabranu izvoza u SAD

B92 pre 22 minuta
Kina ublažila restrikcije na izvoz retkih metala u SAD

Kina ublažila restrikcije na izvoz retkih metala u SAD

NIN pre 31 minuta
Kina ublažila restrikcije na izvoz retkih metala u SAD

Kina ublažila restrikcije na izvoz retkih metala u SAD

Novi magazin pre 56 minuta
Kina suspendovala zabranu izvoza u SAD „robe dvostruke namene“, među njima i retki metali

Kina suspendovala zabranu izvoza u SAD „robe dvostruke namene“, među njima i retki metali

Sputnik pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersPekingKinaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Zapadni Balkan u energetici zapostavlja svoj glavni adut – solarnu energiju

Zapadni Balkan u energetici zapostavlja svoj glavni adut – solarnu energiju

Nova ekonomija pre 22 minuta
Najbogatiji čovek na svetu je Ilon Mask: Ima 449 milijardi dolara

Najbogatiji čovek na svetu je Ilon Mask: Ima 449 milijardi dolara

Radio 021 pre 11 minuta
Sijarto otkrio detalje razgovora sa Amerikancima

Sijarto otkrio detalje razgovora sa Amerikancima

Pravda pre 16 minuta
Kina ublažava izvozne kontrole ka SAD, za galijum, germanijum i antimonijum

Kina ublažava izvozne kontrole ka SAD, za galijum, germanijum i antimonijum

Bloomberg Adria pre 22 minuta
Super tajfun "Fung-vong" preti Filipinima – evakuisano više od 900.000 stanovnika

Super tajfun "Fung-vong" preti Filipinima – evakuisano više od 900.000 stanovnika

RTS pre 26 minuta