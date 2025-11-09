Vremeplov: Napoleon Bonaparta zbacio Direktorijum

RTV pre 9 sati  |  Tanjug
NOVI SAD - Na današnji dan 1799. godine Napoleon Bonaparta zbacio je Direktorijum i kao prvi konzul postao stvarni vladar Francuske.

Danas je nedelja, 9. novembar, 2025. godine. 1799 - Napoleon Bonaparta zbacio je Direktorijum i kao prvi konzul postao stvarni vladar Francuske. 1818 - Rođen je ruski pisac Ivan Sergejevič Turgenjev, jedan od najznačajnijih predstavnika ruskog realizma. Prvi je ruski pisac čija su dela masovnije prihvaćena na Zapadu i za života je uživao veći ugled u francuskim nego u ruskim književnim krugovima. Zanimao ga je tip "suvišnog čoveka", plemića-intelektualca kao i tip
