Rutinska pobeda Rome za proboj na vrh tabele

Par sati posle poraza aktuelnog šampiona Napolija u Bolonji, Roma je večeras na svom terenu savladala ekipu Udinezea rezultatom 2:0.

Ovom pobeedom Roma se izdvojila na prvom mestu na tabeli sa 24 boda, dva više od Milana i Napolija, a Udineze je ostao na desetom mestu sa 15 bodova. Na vođstvo Rimljana čekalo se do finiša prvog poluvremena, konkretno do 42. minuta kada su gosti skrivili jedanaestrerac, a u gol ga je pretvorio Pelegrini - 1:0. Da u finiš meča Roma uđe još mirnije potrudio se Zeki Čelik koji je na asistenciju Manćinija u 61. minutu, udarcem sa oko sedam metara postavio konačnih
