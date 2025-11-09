Zverev pobedom započeo Završni masters, Šelton propustio svoje šanse

Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedom je započeo Završni masters u Torinu.

Zverev je u meču prvog kola grupe B savladao Amerikanca Bena Šeltona sa 2:0, po setovima 6:3, 7:6 (6) nakn sata i 53 minuta igre. Bio je treći na planeti Zverev mnogo bolji teniser u prvom setu. Nemac je dva puta oduzeo servis rivalu i slavio sa 6:3. Mnogo uzbudljivije bilo je u nastavku. Šelton je popravio svoj servis i osvajao gemove prilikom svog početnog udarca, a Zverev pratio njegov ritam, te se sve svelo na odlučujući taj-brejk. U njemu je Šelton došao do