Zverev savladao Šeltona u prvom kolu završnog turnira u Torinu

Nemački teniser je do uvodnog trijumfa u Torinu stigao za sat i 33 minuta.

Zverev je u prvom setu dva puta oduzeo servis rivalu – u petom i devetom gemu. U drugom delu igre nije bilo brejkova, a pitanje pobednika odlučeno je u dodatnom, 13. gemu. Šelton je u taj-brejku vodio sa 6:3, imao tri uzastopne set lopte, ali je Zverev uspeo da ih spase i serijom 5:0 upiše trijumf. Ranije danas u Grupi Džimi Konors pobedu je zabeležio drugi teniser sveta Španac Karlos Alkaras, koji je bio bolji od sedmog igrača na ATP listi Australijanca Aleksa de