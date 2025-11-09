Kakav povratak Zvereva – od 0:4 do burnog slavlja u Torinu

Taman kada je publika u Torinu pomislila da će u večernjem terminu gledati "bonus" treći set, Aleksandar Zverev podsetio nas je da povremeno ume da se nosi sa ulogom favorita i pritiskom koji to nosi.

Na 0:4 u taj-brejku drugog seta, Nemac je malo po malo, poen po poen, udarac po udarac započeo preokret i – na kraju – sa nulom savladao Bena Šeltona na otvaranju Grupe B u Torinu. Karlos Alkaraz bio je siguran na otvaranju Grupe A, Zverev kasnije istog dana ponovio slično na startu Grupi B, tako da je ATP finale sezone u Torinu počelo je pobedama bolje plasiranih tenisera. U prvom setu, Zverev je bio znatno bolji rival. Krenuo je napadački, hrabro i jednostavno