Het-trik Levandovskog u pobedi Barselone u Vigu, Rajo zaustavio Real

Domaćin nije Kraljevskom klubu prepustio kontrolu lopte i to je bilo ključno

Fudbaleri Barselone pobedili su večeras na gostovanju Seltu iz Viga 4:2, u utakmici 12. kola španske Primere. Katalonski tim je u vođstvo doveo Robert Levandovski sa penala u 10. minutu. Minut kasnije izjednačenje domaćem timu doneo je Serhio Karejra, da bi prednost Barseloni vratio Levandovski u 37. minutu. Selta je uspela da još jednom izjednači, a ovog puta u strelce se u 43. minutu upisao Borha Iglesijas. Barselona je do trećeg vođstva na meču došla u četvrtom