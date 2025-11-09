Het-trik Levandovskog u pobedi Barselone nad Seltom u Vigu

Radio sto plus pre 1 sat
Het-trik Levandovskog u pobedi Barselone nad Seltom u Vigu

Katalonski tim je u vođstvo doveo Robert Levandovski sa penala u 10. minutu.

Minut kasnije izjednačenje domaćem timu doneo je Serhio Karejra, da bi prednost Barseloni vratio Levandovski u 37. minutu. Selta je uspela da još jednom izjednači, a ovog puta u strelce se u 43. minutu upisao Borha Iglesijas. Barselona je do trećeg vođstva na meču došla u četvrtom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena, a gol je postigao Lamin Jamal. Pobedu Barselone potvrdio je Levandovski svojim trećim pogotkom na meču u 74. minutu. U završnici meča gosti su
