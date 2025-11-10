Zelenski javno tvrdi - svi na svetu se plaše njega, ali ne i ja! "Nije mi tresnuo na pod karte sa linijama!"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da se ceo svet plaši američkog predsednika Donalda Trampa, ali ne i on, i negirao je tvrdnje da je Tramp bacio karte sa linijama fronta u Ukrajini tokom njihovog burnog sastanka u oktobru u Beloj kući, kada je očekivao da će dobiti američke krstareće rakete "tomahavk".

"Nije ništa bacao. Siguran sam", rekao je Zelenski novinarima u Kijevu, koji je odnose sa Trampom opisao kao "normalne", "poslovne" i "konstruktivne", prenosi danas Gardijan. Kako su mediji javili nakon sastanka, Tramp je navodno vršio pritisak na Zelenskog da prihvati uslove ruskog predsednika Vladimira Putina za okončanje sukoba, i rekao je Zelenskom da će ruski lider "uništiti" Ukrajinu ako se ne složi sa Putinovim uslovima. Zelenski je kazao i da se "svi na