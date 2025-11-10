Bivši francuski predsednik Sarkozi izlazi iz zatvora

BBC News pre 14 minuta | Laura Goci

Reuters Sarkozi je rekao pred sudom 10. novembra rekao da mu nikada nije pala napamet „suluda ideja" da traži novac od pokojnog libijskog diktatora Muamera Gadafija

Sud u Parizu odobrio je bivšem francuskom predsedniku Nikoli Sarkoziju da izađe iz zatvora samo tri nedelje nakon što je otišao na izdržavanje petogodišnje kazne zbog učešća u kriminalnoj zaveri.

On će biti na uslovnoj slobodi, pod strogim sudskim nadzorom i neće smeti da napusti Francusku.

Zahtev da Sarkozi bude pušten iz zatvora izneli su njegovi advokati, ali i tužilaštvo.

Očekuje se da izađe iz pariskog zatvora Sante već tokom dana.

Bivši predsednik (70) osuđen je 21. oktobra na pet godina zatvora zbog nezakonitog finansiranja njegove predsedničke kampanje novcem pokojnog libijskog vođe Muamera Gadafija.

Govoreći putem video-linka bivši francuski predsednik opisao je tri nedelje provedene u zatvoru kao „iscrpljujuće" i kao „noćnu moru".

Javni tužilac Damijen Brunet preporučio je da Sarkozijev zahtev bude prihvaćen, ali da bivšem predsedniku bude zabranjeno da kontaktira druge svedoke u slučaju nazvanom „Libijski dosije".

Sarkozi, koji je uvek poricao da je učinio bilo šta nezakonito, rekao je pred sudom preko video-linka da mu nikada nije pala na pamet „suluda ideja" da od Gadafija traži novac.

„Nikada ne bih priznao nešto što nisam uradio", rekao je.

Sarkozi se zahvalio zaposlenima u zatvoru jer su mu vreme iza rešetaka učinili „podnošljivim".

„Pokazali su izuzetnu ljudskost", rekao je.

Sarkozijeva supruga, pevačica i bivši model Karla Bruni Sarkozi, i dvojica predsednikovih sinova bili su prisutni u sudnici kako bi ga podržali.

Sarkozi je prvi bivši francuski predsednik koji se našao iza rešetaka posle Drugog svetskog rata, kada je kolaboracionista Filip Peten osuđen na zatvor zbog izdaje 1945.

Sarkozi je smešten u ćeliji koja se nalazi u odvojenom delu zatvora.

Dvojica telohranitelja su u ćelijama pored njegove.

„Bivši predsednik ima pravo na zaštitu zbog njegovog statusa", rekao je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez u oktobru.

„Očigledno da postoji pretnja" po njegovu bezbednost, dodao je.

Sarkozi je bio predsednik države od 2007. do 2012. godine.

Od kada je napustio funkciju protiv njega je vođeno više krivičnih postupaka.

Pošto je prošlog decembra osuđen zbog pokušaja da podmiti sudiju u odvojenom slučaju, Sarkozi je mesecima nosi nanogicu.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 11.10.2025)