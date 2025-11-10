Ostavka Tima Dejvija: Trenuci koji su obeležili 20 godina BBC karijere

BBC News pre 51 minuta | Anabel Rakam i Ema Sanders -

Tim Dejvi je 9. novembra podneo ostavku na mesto generalnog direktora BBC-ja, čime je okončana njegova dvadesetogodišnja karijera u britanskom javnom servisu.

Ostavku je podneo posle grešaka u emisiji Panorama, kada su spojena dva različita dela Trampovog govora spojena kako bi izgledalo kao da eksplicitno podstiče nerede u Vašingtonu i napad na zgradu Kongresa u januaru 2021.

Na mestu generalnog direktora, zaduženog za nadgledanje poslovanja celokupne korporacije, kao urednički, operativni i kreativni lider, bio je od juna 2020. godine.

Prethodno je sedam godina bio izvršni direktor BBC-ja.

„Veoma sam posvećen sadržaju najvišeg kvaliteta i nepristrasnosti“, izjavio je u junu 2020.

Jedan od mojih glavnih prioriteta biće pregovori sa vladom o budućnosti pretplate, dodao je.

Dejvi je bio jedan od rukovodilaca sa najdužim stažom u korporaciji.

Došao je iz kompanije Pepsi i 2005. postao direktor službe za marketing, komunikacije i publiku.

Potom je 2008. postao nadležan za BBC radio Jedan, Dva, Tri i Četiri, kao direktor odeljenja za audio i muziku.

Mesec dana pošto je 2012. imenovan za izvršnog direktora komercijalnog ogranka BBC Vorldvajd (BBC Worldwide), privremeno je bio vršilac dužnosti generalnog direktora.

Prethodni generalni direktor Džordž Entvisl povukao se posle samo osam nedelja na funkciji, zbog greške u noćnom programu u izveštaju o zlostavljanju dece.

Dejvi se vratio u BBC Vorldvajd pošto je Toni Hol imenovan znaslednika Džordža Entvisla, a 2018. je nadgledao spajanje BBC Vorldvajda sa produkcijskom jedinicom BBC-ja, kada je formiran BBC Studio.

BBC Tim Dejvi sa Čarlsom Trećim, tada princem, a danas britanskim kraljem

Amol Radžan, bivši BBC urednik, opisuje Dejvu funkciju i posao kao „pakleno tešku“.

Iako je Dejvi dobio pohvale zbog uspešnog vođenja BBC-ja ka digitalnom dobu, uvođenja mera za promenu radne kulture i usredsređovanje na jačanje komercijalnog uspeha kompanije, njegov mandat svakako nije bio lak.

Voditelj BBC njuza Hju Edvards osuđen je 2024. na šest meseci zatvora, uslovno na dve godine, nakon što je priznao krivicu za pravljenje neprikladnih slika dece.

Dejvi je u septembru prošle godine izjavio da je u BBC-ju došlo do „šoka“ i „velike uznemirenosti“ zbog Edvardsa, tada najplaćenijeg novinar javnog servisa.

Kontroverzi je bilo i zbog komentara koje je Gari Lineker, bivši voditelj sportske emisije Utakmica dana (Match of the Day), objavljivao na internetu.

Lineker je napustio BBC u maju 2025, nakon što je na društvenim mrežama podelio objavu o cionizmu sa ilustracijom pacova, simbola koji je kroz istoriju korišćen kao antisemitska uvreda.

Dejvi je tada izjavio da je bivši fudbaler „priznao grešku“, ali mu se zahvalio na „strasti i znanju“ koje je uneo u sportsko novinarstvo.

Dodatne kritike na njegov račun pojavile su se tokom leta, kada se BBC sve češće nalazio na naslovnim stranama.

Kriza je izbila u kulinarskom Masteršefu, jednoj od najpoznatijih BBC emisija, nakon što su otpuštena oba voditelja - Greg Volas i Džon Torod - pošto je potvrđen niz optužbi protiv njih.

Upitan pred Odborom za kulturu, medije i sport o lošoj radnoj kulturi, Dejvi je rekao da se „nalazimo u trenutku u društvu" kada o takvim stvarima konačno priča.

„Ništa ne nameravam da guram pod tepih" kada je reč o iskorenjivanju zloupotreba moći unutar korporacije, dodao je.

Pod lupom se našla i popularna subotnja emisija Strictly Come Dancing, a Dejvi se izvinio učesnicima posle žalbi na uvredljivo ponašanje tokom snimanja.

BBC se našao i na meti oštrih kritika zbog direktnog prenosa nastupa benda Bob Vylan na festivalu Glastonberi, kada je pevač poveo skandiranje publike „smrt, smrt IDF-u (izraelskim odbrambenim snagama)“ i izneo druge uvredljive komentare.

Dejvi je izjavio da je ono što se dogodilo bilo „duboko uznemirujuće“.

„BBC je napravio veoma ozbiljnu grešku što je to prenosio uživo", istakao je.

Rekao je i da je tada postupio „kako treba“ time što je nastup uklonjen, te da su mere koje su kasnije uvedene „kategorički sprečile da se takvo nešto ponovi“.

Reuters

Doneta je „prava odluka“ i kada je BBC odlučio da ne emituje dokumentarni film Gaza: Doctors Under Attack, kontroverzno ostvarenje koje je kasnije preuzeo Channel 4.

BBC je povukao program zbog zabrinutosti u vezi sa nepristrasnošću produkcije.

Nešto ranije, dokumentarac Gaza: How To Survive A Warzone, uklonjen je sa iPlayer-a nakon što je otkriveno da je narator sin zvaničnika palestinske ekstremistlčke grupe Hamasa.

Film, koji je radila nezavisna produkcijska kuća HOYO Films, naknadno je u reviziji proglašen kršenjem uredničkih smernica o tačnosti.

Upravni odbor BBC-ja takođe je morao da se izvini zbog „propuštenih prilika“ da se suoči sa „zlostavljačkim i mizoginim ponašanjem“ Tima Vestvuda, bivšeg di-džeja BBC Radio 1.

Nezavisni izveštaj o tome šta je BBC znao o Vestvudovom ponašanju objavljen je u februaru, i u njemu je navedeno više incidenata i optužbi koje, kako se navodi, predstavljaju „značajnu količinu dokaza“ koje korporacija nije adekvatno istražila.

Vestvud, koji je oduvek negirao navode o neprimerenom ponašanju, u međuvremenu je optužen za četiri silovanja.

Dejvijev mandat obuhvatio je i nadgledanje rezova u lokalnim BBC servisima, koje je branio kao „ispravnu odluku“, iako „veoma tešku i nepopularnu“.

Takođe se suočavao sa problemima vezanim za jednaku platu unutar BBC-ja.

Pre samo šest meseci, u govoru pred predstavnicima nevladinih i lokalnih organizacija u Salfordu, Dejvi je tvrdio da BBC može pomoći u rešavanju „krize poverenja“ u britanskom društvu.

Predstavio je niz mera za koje je rekao da će omogućiti javnom servisu da odigra ključnu ulogu u obnavljanju poverenja u informacije i institucije, kao i u smanjenju podela i otuđenosti među ljudima.

„BBC dobro funkcioniše, ali su napravljene i određene greške, a kao generalni direktor moram snositi krajnju odgovornost", napisao je Dejvi u ostavci.

Predsednik Upravnog odbora BBC-ja Samir Šah opisao je Dejvija kao „posvećenog i inspirativnog lidera, čoveka koji je istinski verovao u BBC i javni servis“.

„Postigao je mnogo toga.

„Pre svega, pod njegovim vođstvom već je dobrim delom sprovedena transformacija BBC-ja, koja treba da odgovori na sve izazove u svetu nezapamćenih promena i konkurencije", napisao je Šah.

