Vremenska prognoza za ponedeljak, 10. novembar: Mestimično oblačno sa kišom i slabim vetrom

Beta pre 5 sati

 Vreme u Srbiji će danas biti mestimično oblačno sa kišom, a na severu Vojvodine suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). 

Padavine će popodne prvo prestati u Vojvodini, a tokom noći i u ostatku Srbije.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a jutarnja temperatura će biti od četiri stepena do 11, dok se najviša očekuje od devet do 15 stepeni. 

Vreme u Beogradu će danas biti povremeno oblačno sa kišom, dok se tokom noći očekuje razvedravanje. 

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a temperatura će se kretati između osam i 10 stepeni.

(Beta, 10.11.2025)

