Garić: Važna pobeda Srpske liste u Klokotu, Srbi povratili vlast u svih 10 opština na Kosovu i Metohiji

Novinar i politički analitičar Miloš Garić ocenio je danas da je veoma važno što je Srpska lista ubedljivo pobedila u drugom krugu lokalnih izbora u Klokotu i istakao da su Srbi povratili vlast u svih 10 opština sa srpskom većinom u AP Kosovo i Metohija, a predstavnici Srpske liste dobili veliko poverenje lokalnog srpskog stanovništva.

Garić je rekao da je rezultat Srpske liste u Klokotu bio očekivan navodeći da su se lokalni Srbi dogovorili i da su bili složni oko toga da svi treba da glasaju za kandidata Srpske liste. "Svih 10 opština na prostoru KiM, u kojima većinski žive Srbi, su sada vraćene u ruke lokalnih Srba, a važno je da su kandidati Srpske liste dobili ogromno poverenje Srba i sada im predstoji veliki rad da pokušaju da stabilizuju prilike u tim opštinama, pre svega na severu KiM gde