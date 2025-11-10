Garić: Važna pobeda Srpske liste u Klokotu, Srbi povratili vlast u svih 10 opština na Kosovu i Metohiji

Euronews pre 51 minuta  |  Autor: Tanjug
Garić: Važna pobeda Srpske liste u Klokotu, Srbi povratili vlast u svih 10 opština na Kosovu i Metohiji

Novinar i politički analitičar Miloš Garić ocenio je danas da je veoma važno što je Srpska lista ubedljivo pobedila u drugom krugu lokalnih izbora u Klokotu i istakao da su Srbi povratili vlast u svih 10 opština sa srpskom većinom u AP Kosovo i Metohija, a predstavnici Srpske liste dobili veliko poverenje lokalnog srpskog stanovništva.

Garić je rekao da je rezultat Srpske liste u Klokotu bio očekivan navodeći da su se lokalni Srbi dogovorili i da su bili složni oko toga da svi treba da glasaju za kandidata Srpske liste. "Svih 10 opština na prostoru KiM, u kojima većinski žive Srbi, su sada vraćene u ruke lokalnih Srba, a važno je da su kandidati Srpske liste dobili ogromno poverenje Srba i sada im predstoji veliki rad da pokušaju da stabilizuju prilike u tim opštinama, pre svega na severu KiM gde
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Kurtijev debakl: "Trenutak otrežnjenja" VIDEO

Kurtijev debakl: "Trenutak otrežnjenja" VIDEO

B92 pre 31 minuta
Odalović nakon lokalnih izbora na KiM: Vidljivo nejedinstvo među Albancima

Odalović nakon lokalnih izbora na KiM: Vidljivo nejedinstvo među Albancima

RTV pre 1 sat
Izbori na Kosovu bez apsolutnog pobjednika, ali s porukama za stranke

Izbori na Kosovu bez apsolutnog pobjednika, ali s porukama za stranke

Slobodna Evropa pre 1 sat
Odalović nakon lokalnih izbora na KiM: Vidljivo nejedinstvo među Albancima

Odalović nakon lokalnih izbora na KiM: Vidljivo nejedinstvo među Albancima

Euronews pre 1 sat
Kosovo: PS i LDK izjednačeni u broju gradonačelnika, najveći dobitnik Srpska lista

Kosovo: PS i LDK izjednačeni u broju gradonačelnika, najveći dobitnik Srpska lista

Serbian News Media pre 1 sat
Garić: Važna pobeda Srpske liste u Klokotu, Srbi povratili vlast u svih 10 opština na Kosovu i Metohiji

Garić: Važna pobeda Srpske liste u Klokotu, Srbi povratili vlast u svih 10 opština na Kosovu i Metohiji

RTV pre 2 sata
Lokalni izbori na Kosovu: Kurti bez Prištine i Prizrena, Srpska lista 10 od 10

Lokalni izbori na Kosovu: Kurti bez Prištine i Prizrena, Srpska lista 10 od 10

BBC News pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Zabrinut sam za zdravlje Hrke i Mrdića, molim ih da prekinu štrajk glađu (VIDEO)

Vučić: Zabrinut sam za zdravlje Hrke i Mrdića, molim ih da prekinu štrajk glađu (VIDEO)

RTV pre 36 minuta
Vučić: Razgovarao sam jutros telefonom sa Hrkom i Mrdićem, zamolio sam ih da prekinu štrajk glađu

Vučić: Razgovarao sam jutros telefonom sa Hrkom i Mrdićem, zamolio sam ih da prekinu štrajk glađu

N1 Info pre 51 minuta
Linta: Izjava Hrvatske policije da nije bilo potrebe za privođenje grupe ustaša licemerje

Linta: Izjava Hrvatske policije da nije bilo potrebe za privođenje grupe ustaša licemerje

RTV pre 51 minuta
Kurti (Samoopredeljenje): Ni svi drugi zajedno protiv nas nisu nas mogli zaustaviti

Kurti (Samoopredeljenje): Ni svi drugi zajedno protiv nas nisu nas mogli zaustaviti

Beta pre 46 minuta
Ministarstvo kulture osudilo inicijative za zabranu izložbe "Srpkinja" u Vukovaru

Ministarstvo kulture osudilo inicijative za zabranu izložbe "Srpkinja" u Vukovaru

RTV pre 21 minuta