Kosovo: PS i LDK izjednačeni u broju gradonačelnika, najveći dobitnik Srpska lista

Kosovo: PS i LDK izjednačeni u broju gradonačelnika, najveći dobitnik Srpska lista

Centralna izborna komisija Kosova (CIK) objavila je preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike opština na Kosovu prema kojem je Samoopredelenje (PS) pobedilo u četiri opštine.

Gradonačelnici PS su Faton Peci u Južnoj Mitrovici, Alban Hiseni u Gnjilanu, Halil Tači u Obiliću i Valon Prebreza u Kosovo Polju. Sa tri gradonačenika koje je dobila u prvom krugu Samoopredelenje ima 7 gradonačelnika, četiri više u odnosu na prethodne lokalne izbore. Demokratski savez Kosova ima gradonačelnike u Prištini, Perparim Rama, Gazmend Muhadžeri u Peći, Bedžat Dželjadini u Dragašu, Ruždi Šehu u Juniku i Sokol Haliti u Vitini. Sa dva gradonačelnika u prvom
