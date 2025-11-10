Podela plena u Slanoj Bari

Glas Šumadije pre 3 sata  |  Jovanka Nikolić
Podela plena u Slanoj Bari

Rukometašice Radničkog su u utakmici 8. kola Super B rukometne lige na gostovanju u Novom Sadu remizirale sa liderom na tabeli, ekipom Vojvodine rezultatom 21:21, poluvreme 11:9.

Nakon ove runde takmičenja, Kragujevčanke se nalaze na drugom mestu sa jedanaest bodova. Nakon dve teške utakmice iz kojih su izvukle maksimum, Kragujevčanke su imale još jedan derbi meč sa Novosađankama, ekipom sa kojom se bore za sam vrh tabele. Loše su otvorile meč gošće i Vojvodina je imala startno vođstvo 3:0 (6. min). Čitavih 9 minuta je trebalo ekipi iz srca Šumadije da prvi put zatresu mrežu, međutim domaće igračice agresivnom igrom dolaze do velika 4 gola
Ključne reči

RukometŠumadijaVojvodinaNovi SadderbiKragujevac

