Dijana Hrka štrajkuje glađu deveti dan: Tvrdi da je jutros bačen topovski udar

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke poginulog u padu nadstrešnice, deveti dan štrajkuje glađu.

Prevoznik Milomir Jaćimović najavio je da će danas stupiti u štrajk, a sa njim će štrajk započeti i njegov sin. Skup ispred Generalštaba u utorak, 11. novembra u 11 sati uz poruku “Mi smo živi zid” najavili su studenti Fakulteta primenjenih umetnosti, Arhitektonskog i Filozofskog fakulteta u Beogradu i Inicijativa Ansambl Generalštab. Hrka: Topovski udar je bačen 20 do 7 jutros Dijana Hrka štrajkuje glađu već deveti dan kod Skupštine Srbije, u blizini šatorskog