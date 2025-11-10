Ovako veljko Paunović planira da preporodi reprezentaciju Srbije: Otkrio prve korake i taktiku kojoj želi da se okrene!

Veljko Paunović danas pred novinarima: prvo obraćanje kao selektor Srbije! U Staroj Pazovi danas će biti održana prva konferencija za medije novog selektora fudbalske reprezentacije Srbije, Veljka Paunovića.

Konferencija je zakazana za 11.00 časova, a biće to njegovo prvo obraćanje javnosti otkako je preuzeo kormilo “orlova” umesto Dragana Stojkovića Piksija. Paunović, koji je u karijeri vodio mladu reprezentaciju Srbije do titule prvaka sveta 2015. godine, sada će prvi put predvoditi seniorski tim. Njegov mandat počinje važnim izazovima — duelima protiv Letonije na domaćem terenu i Engleske na čuvenom Vembliju, koji će poslužiti kao prvi pravi test za novu eru