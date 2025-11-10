(Video) Paunović: Ne samo da se pojavimo na Vembliju, nego da napravimo nešto što će da se pamti za našu zemlju

Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović poručio je da će poštovanje reprezentacije biti osnovni princip tokom njegovog mandata, uoči kvalifikacionih mečeva za Svetsko prvenstvo 2026. protiv Engleske i Letonije.

Fudbalski savez Srbije (FSS) imenovao je 30. oktobra Paunovića za novog selektora, nakon što je Dragan Stojković podneo ostavku posle poraza od Albanije u Leskovcu (0:1). Novi selektor odmah je naglasio da želi da uspostavi red i disciplini—posebno u odnosu igrača prema nacionalnom timu. A post shared by Indeks Online (@indeksonline_rs) – Reprezentacija mora da se poštuje, da se odgovara na pozive, da se ne izmišljaju povrede i razlozi za izostanak, izjavio je