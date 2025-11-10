(Video) Paunović: Ne samo da se pojavimo na Vembliju, nego da napravimo nešto što će da se pamti za našu zemlju

IndeksOnline pre 39 minuta
(Video) Paunović: Ne samo da se pojavimo na Vembliju, nego da napravimo nešto što će da se pamti za našu zemlju

Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović poručio je da će poštovanje reprezentacije biti osnovni princip tokom njegovog mandata, uoči kvalifikacionih mečeva za Svetsko prvenstvo 2026. protiv Engleske i Letonije.

Fudbalski savez Srbije (FSS) imenovao je 30. oktobra Paunovića za novog selektora, nakon što je Dragan Stojković podneo ostavku posle poraza od Albanije u Leskovcu (0:1). Novi selektor odmah je naglasio da želi da uspostavi red i disciplini—posebno u odnosu igrača prema nacionalnom timu. A post shared by Indeks Online (@indeksonline_rs) – Reprezentacija mora da se poštuje, da se odgovara na pozive, da se ne izmišljaju povrede i razlozi za izostanak, izjavio je
Otvori na indeksonline.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Paunović: Ne samo da se pojavimo na Vembliju, nego da napravimo nešto što će da se pamti za našu zemlju

(VIDEO) Paunović: Ne samo da se pojavimo na Vembliju, nego da napravimo nešto što će da se pamti za našu zemlju

Sandžak haber pre 25 minuta
„Da se poštuje reprezentacija i ne izmišljaju povrede – kod mene je mlad igrač uvek projekat“

„Da se poštuje reprezentacija i ne izmišljaju povrede – kod mene je mlad igrač uvek projekat“

Nova pre 44 minuta
Anketa: Da li bi Tadić trebalo da opet igra za Srbiju? Veljko Paunović stupio u kontakt s njim

Anketa: Da li bi Tadić trebalo da opet igra za Srbiju? Veljko Paunović stupio u kontakt s njim

Mondo pre 54 minuta
Paunović otkrio imena ljudi koji su imali ključan uticaj na njegov dolazak na čelo A reprezentacije

Paunović otkrio imena ljudi koji su imali ključan uticaj na njegov dolazak na čelo A reprezentacije

Danas pre 54 minuta
Pitali smo Paunovića ko će biti novi nosioci Srbije: Pogledao je spisak i shvatio šta mora da kaže

Pitali smo Paunovića ko će biti novi nosioci Srbije: Pogledao je spisak i shvatio šta mora da kaže

Mondo pre 54 minuta
Paunović: Selektorski poziv shvatam kao izazov i svoju dužnost

Paunović: Selektorski poziv shvatam kao izazov i svoju dužnost

Politika pre 45 minuta
Paunović za RTS: Ključ za mečeve protiv Engleske i Letonije su dobra priprema i jedinstvo

Paunović za RTS: Ključ za mečeve protiv Engleske i Letonije su dobra priprema i jedinstvo

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićFudbalSvetsko prvenstvoLeskovacFudbalski savezFSSVembliFudbalski savez SrbijeAlbanijaAlbanija Srbija

Sport, najnovije vesti »

Skromnost Modrića iznenadila sve

Skromnost Modrića iznenadila sve

Danas pre 45 minuta
(Video) Paunović: Ne samo da se pojavimo na Vembliju, nego da napravimo nešto što će da se pamti za našu zemlju

(Video) Paunović: Ne samo da se pojavimo na Vembliju, nego da napravimo nešto što će da se pamti za našu zemlju

IndeksOnline pre 39 minuta
Pokuševski: Zdrav sam, trener odlučio da ne igram

Pokuševski: Zdrav sam, trener odlučio da ne igram

Sport klub pre 54 minuta
Oglasili se iz OFK Vršac: Brutalan napad na naš stručni štab u Vranju

Oglasili se iz OFK Vršac: Brutalan napad na naš stručni štab u Vranju

Vranje news pre 20 minuta
Fudbalski klub Vojvodina najavio saradnju sa američkim Šarlotom

Fudbalski klub Vojvodina najavio saradnju sa američkim Šarlotom

RTV pre 40 minuta