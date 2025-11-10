Autoprevoznik Milomir Jaćimović započeo štrajk glađu kod Banovine

Autoprevoznik Milomir Jaćimović započeo je štrajk glađu ispred Banovine u Novom Sadu.

Kako navodi 021.rs, Jaćimović tvrdi da se na ovaj potez odlučio jer mu je policija oduzela sve autobuse, što, kako kaže, povezuje sa njegovom podrškom građanima i studentima koji protestuju. U štrajku mu se pridružio i sin Milan, a podršku im je pružilo više desetina građana i studenata. – Očekivao sam pritiske, ali ne ovakve. Da dozvole da dete od 16 godina hapse u njegovom autobusu, na moje oči, da mi prete, da mi batinaši traže dete… Kažu – prijavi policiji.