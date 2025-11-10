Štrajkovi glađu u Beogradu: Poslanik SNS prevežen u bolnicu, javljaju mediji

FoNet Dijana Hrka, koja je izgubila sina u padu nadstrešnice u Novom Sadu, štrajkuje glađu u centru Beograda Teška kiša natapa šator u centru Beograda u kojem je Dijana Hrka, majka čiji je sin poginuo u obrušavanju nadstrešnice u Novom Sadu.

Tražeći istinu o smrti sina, ali i raspisivanje parlamentarnih izbora, Hrka deveti dan štrajkuje glađu. Nedaleko od Hrke, jedanaesti dan štrajkuje glađu i poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić nezadovoljan, kaže, radom tužilaštva u vezi sa istragom o novosadskoj tragediji. BBC novinarka je pokušala da razgovara i sa Mrdićem, koji štrajkuje glađu na stepeništu zdanja Skupštine Srbije, ali ljudi koji su uz njega, u jaknama na kojima je