Čučković: Ispod Studentskog trga arheološko nalazište, ideja da se napravi muzej između stanica metroa

Gradski menadžer Beograda Miroslav Čučković izjavio je jutros da se ispod Studentskog trga u centru grada nalazi arheološko nalazište, te da postoji ideja da se na tom mestu napravi muzej između dve stanice budućeg beogradskog metroa.

Čučković je za televiziju Pink rekao da bi, prema trenutnim planovima, na Trgu republike trebalo da se ukrštaju linije 1 i 3 beogradskog metroa, a da je trenutna ideja da njihove stanice budu napravljene kod obližnjeg Studentskog trga i Tržnog centra „Staklenac“. U koridoru koji bi spajao dve stanice, kako je dodao, bio bi izložen taj istorijski materijal. Gradski menadžer je kao primer naveo garažu u Vlajkovićevoj ulici, pored Doma Narodne skupštine, gde je