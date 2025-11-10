Čučković: Ispod Studentskog trga arheološko nalazište, ideja da se napravi muzej između stanica metroa

Nova pre 38 minuta  |  Autor: Beta
Čučković: Ispod Studentskog trga arheološko nalazište, ideja da se napravi muzej između stanica metroa

Gradski menadžer Beograda Miroslav Čučković izjavio je jutros da se ispod Studentskog trga u centru grada nalazi arheološko nalazište, te da postoji ideja da se na tom mestu napravi muzej između dve stanice budućeg beogradskog metroa.

Čučković je za televiziju Pink rekao da bi, prema trenutnim planovima, na Trgu republike trebalo da se ukrštaju linije 1 i 3 beogradskog metroa, a da je trenutna ideja da njihove stanice budu napravljene kod obližnjeg Studentskog trga i Tržnog centra „Staklenac“. U koridoru koji bi spajao dve stanice, kako je dodao, bio bi izložen taj istorijski materijal. Gradski menadžer je kao primer naveo garažu u Vlajkovićevoj ulici, pored Doma Narodne skupštine, gde je
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Čučković: Ispod Studentskog trga arheološko nalazište, ideja da se napravi muzej između stanica metroa

Čučković: Ispod Studentskog trga arheološko nalazište, ideja da se napravi muzej između stanica metroa

N1 Info pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Miroslav Čučković

Društvo, najnovije vesti »

AMSS: Magla i kiša otežavaju vožnju

AMSS: Magla i kiša otežavaju vožnju

N1 Info pre 33 minuta
Danas oblačno, hladno i kišovito, maksimalno devet stepeni na severu do 15 na jugu

Danas oblačno, hladno i kišovito, maksimalno devet stepeni na severu do 15 na jugu

N1 Info pre 13 minuta
Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu - Ispred Skupštine mirno, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu - Ispred Skupštine mirno, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

RTV pre 43 minuta
AMSS: Magla i kiša otežavaju vožnju

AMSS: Magla i kiša otežavaju vožnju

Danas pre 23 minuta
Mrdić jedanesti dan štrajkuje glađu ispred Skupštine

Mrdić jedanesti dan štrajkuje glađu ispred Skupštine

RTV pre 48 minuta