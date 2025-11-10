Milomir Jaćimović danas kod Banovine u 10 sati počinje štrajk glađu: Najavio da mu se pridružuje i sin

Autoprevoznik Milomir Jaćimović najavio je da će danas, 10. novembra kod Banovine stupiti u štrajk glađu.

On najavljuje štrajk jer mu je policija oduzela sve autobuse, a tvrdi da je to zbog njegove podrške građanima i studentima koji protestuju. Jaćimović kaže da će mu se u štrajku glađu pridružiti i njegov sin Milan. Početak štrajka najavljen je za 10 časova, a građani su pozvani da dođu i pruže podršku Jaćimoviću. Podsetimo da su građani i studenti juče u Novom Sadu protestovali u znak podrške prevozniku Jaćimoviću. Građani su se prvo okupili ispred Policijske uprave