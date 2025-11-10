Milomir Jaćimović danas kod Banovine u 10 sati počinje štrajk glađu: Najavio da mu se pridružuje i sin

Nova pre 28 minuta  |  Autor: 021.rs
Milomir Jaćimović danas kod Banovine u 10 sati počinje štrajk glađu: Najavio da mu se pridružuje i sin

Autoprevoznik Milomir Jaćimović najavio je da će danas, 10. novembra kod Banovine stupiti u štrajk glađu.

On najavljuje štrajk jer mu je policija oduzela sve autobuse, a tvrdi da je to zbog njegove podrške građanima i studentima koji protestuju. Jaćimović kaže da će mu se u štrajku glađu pridružiti i njegov sin Milan. Početak štrajka najavljen je za 10 časova, a građani su pozvani da dođu i pruže podršku Jaćimoviću. Podsetimo da su građani i studenti juče u Novom Sadu protestovali u znak podrške prevozniku Jaćimoviću. Građani su se prvo okupili ispred Policijske uprave
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Prevoznik Jaćimović danas kod Banovine počinje štrajk glađu, najavio da mu se pridružuje i sin

Prevoznik Jaćimović danas kod Banovine počinje štrajk glađu, najavio da mu se pridružuje i sin

Radio 021 pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadŠtrajk glađu

Društvo, najnovije vesti »

AMSS: Magla i kiša otežavaju vožnju

AMSS: Magla i kiša otežavaju vožnju

N1 Info pre 33 minuta
Danas oblačno, hladno i kišovito, maksimalno devet stepeni na severu do 15 na jugu

Danas oblačno, hladno i kišovito, maksimalno devet stepeni na severu do 15 na jugu

N1 Info pre 13 minuta
Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu - Ispred Skupštine mirno, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu - Ispred Skupštine mirno, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

RTV pre 43 minuta
AMSS: Magla i kiša otežavaju vožnju

AMSS: Magla i kiša otežavaju vožnju

Danas pre 24 minuta
Mrdić jedanesti dan štrajkuje glađu ispred Skupštine

Mrdić jedanesti dan štrajkuje glađu ispred Skupštine

RTV pre 48 minuta