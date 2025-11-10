Srbija se iduće godine zadužuje 8,3 milijarde evra: Novac namenjen za budžetski deficit i stare dugove

Vlada Srbije planira da se u 2026. godini zaduži u iznosi oko 970 milijardi dinara (približno 8,3 milijarde evra), da bi pokrila budžetski deciti i otplatila stare dugove, piše danas portal Nedeljnik.rs.

Prema predlogu budžeta za iduću godinu rashodi državne kase iznosiće 2.751,7 milijardi dinara ( 23,5 milijardi evra), dok se očekuje prihod od 2.414,7 milijardi dinara (20,6 milijardi evra), što stvara manjak od 337 milijardi dinara (2,88 milijardi evra). Značajan deo novih zaduženja neće biti usmeren na nove projekte, već na vraćanje ranije uzetih kredita i obveznica. U 2026. godini na naplatu dospeva čak 793 milijarde dinara (oko 6,77 milijardi evra) glavnice