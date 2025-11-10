U Spomen parku se obeležava Dan primirja

U utorak, 11.novembra, Grad Prokuplje obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Svečanost povodom ovog državnog praznika biće održana u Spomen parku junacima gvozdenog puka, sa početkom u 11 sati. Predstavnici Grada Prokuplja, Topličkog upravnog okruga, Vojske Srbije i brojnih boračkih udruženja, položiće vence i odati počast slavnim srpskim junacima. Za ovu priliku Dom kulture i Osnovna muzička škola ,,Kornelije Stanković” pripremili su prigodan program obeležavanja Dana primirja u velikom ratu. Grad Prokuplje poziva sve građane da toga dana