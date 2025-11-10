Džihadisti u Maliju oteli, pa pogubili mladu korisnicu Tiktoka

Mlada korisnica Tiktoka iz Malija oteta je u četvrtak, a zatim su je narednog dana džihadisti javno pogubili zbog "saradnje sa vojskom", saopštili su članovi njene porodice i lokalne vlasti.

Marijam Sise je bila poznata po video snimcima koje je delila na Tiktoku o svom rodnom gradu Tonki, koji se nalazi u regionu Timbuktu na severu Malija. Imala je više od 90.000 pratilaca. Njeno pogubljenje izazvalo je negodovanje u zemlji, kojom vlada hunta i koja se suočava sa dubokom bezbednosnom i ekonomskom krizom od 2012. godine. "Moju sestru su u četvrtak uhapsili džihadisti, koji su je optužili da je obaveštavala vojsku Malija o svojim kretanjima", rekao je