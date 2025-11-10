Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu kod Skupštine Srbije, raskrsnica Takovske i Bulevara kralja Aleksandra prohodna za saobraćaj…

Dijana Hrka, čiji je sin Stefan stradao u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, nastavlja da štrajkuje glađu kod Narodne skupštine. Štrajk glađu je počela 2. novembra.

Ispred Skupštine Srbije ovog jutra je mirno, a saobraćaj na raskrsnici Takovske, Kneza Miloša i Bulevara kralja Aleksandra se normalno odvija. Dijana Hrka počela je štrajk glađu 2. novembra kod Narodne skupštine, zahtevajući istinu i odgovornost za pogibiju njenog sina i još 15 ljudi u padu nadstrešnice, puštanje na slobodu svih studenata uhapšenih tokom protesta i vanredne izbore. Da joj pruže podršku dolazile su prethodnih dana grupe građana i studenata,