Profesor Orlović: Leks specijalis je suspenzija Ustava za račun ‘američkih prijatelja’

Serbian News Media pre 30 minuta
Profesor Orlović: Leks specijalis je suspenzija Ustava za račun ‘američkih prijatelja’
Profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu Slobodan Orlović izjavio je da je leks specijalis o Generalštabu „još jedna interesna suspenzija ustavnopravnog poretka, ovaj put za račun ‘američkih prijatelja'“. „Ovaj zakon, kao i slični prethodni, suspenduje Ustav i pozitivno pravo radi viših ciljeva, obično privatnih a protivnih interesu Srbije“, rekao je Orlović, u intervjuu za Novu. Međutim, ukazao je, „Ustavni sud odavno ne obavlja svoju
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Orlović: Leks specijalis suspenduje Ustav, Ćacilend je baza pretorijanaca i podseća na buvlju pijacu

Orlović: Leks specijalis suspenduje Ustav, Ćacilend je baza pretorijanaca i podseća na buvlju pijacu

Beta pre 31 minuta
Profesor Ustavnog prava u Novom Sadu: Leks specijalis za Generalštab suspenduje Ustav

Profesor Ustavnog prava u Novom Sadu: Leks specijalis za Generalštab suspenduje Ustav

Radio 021 pre 1 sat
Profesor Ustavnog prava: Lex Specialis o Generalštabu suspenduje Ustav

Profesor Ustavnog prava: Lex Specialis o Generalštabu suspenduje Ustav

Nedeljnik pre 40 minuta
Orlović: Leks specijalis suspenduje Ustav, Ćacilend je baza pretorijanaca i podseća na buvlju pijacu

Orlović: Leks specijalis suspenduje Ustav, Ćacilend je baza pretorijanaca i podseća na buvlju pijacu

Novi magazin pre 40 minuta
Orlović: Leks specijalis suspenduje Ustav, Ćacilend je baza pretorijanaca i podseća na buvlju pijacu

Orlović: Leks specijalis suspenduje Ustav, Ćacilend je baza pretorijanaca i podseća na buvlju pijacu

Radio sto plus pre 25 minuta
Orlović: Leks specijalis o Generalštabu suspenduje Ustav, Ćacilend - podseća na buvlju pijacu

Orlović: Leks specijalis o Generalštabu suspenduje Ustav, Ćacilend - podseća na buvlju pijacu

N1 Info pre 1 sat
Orlović: Leks specijalis suspenduje Ustav, Ćacilend je baza pretorijanaca i podseća na buvlju pijacu

Orlović: Leks specijalis suspenduje Ustav, Ćacilend je baza pretorijanaca i podseća na buvlju pijacu

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ustavni sudNovi SadLeks specijalissrbija

Politika, najnovije vesti »

Skupština Srbije nastavili raspravu o listi kandidata za Savet REM-a

Skupština Srbije nastavili raspravu o listi kandidata za Savet REM-a

RTV pre 6 minuta
Žigmanov:Osuđujemo događaje usmerene protiv Srba,iskazujemo podršku srpskoj zajednici

Žigmanov:Osuđujemo događaje usmerene protiv Srba,iskazujemo podršku srpskoj zajednici

RTV pre 10 minuta
Žigmanov: Događaji usmereni protiv Srba u Hrvatskoj podstiču atmosferu netrpeljivosti

Žigmanov: Događaji usmereni protiv Srba u Hrvatskoj podstiču atmosferu netrpeljivosti

Beta pre 6 minuta
Skupština Srbije nastavila raspravu o listi kandidata za Savet REM-a

Skupština Srbije nastavila raspravu o listi kandidata za Savet REM-a

Euronews pre 0 minuta
Skupština Srbije raspravlja o listi kandidata za članove Savet REM-a

Skupština Srbije raspravlja o listi kandidata za članove Savet REM-a

RTS pre 5 minuta