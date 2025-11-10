Teži uslovi za vožnju zbog kiše i magle, kamioni na Batrovcima i Šidu čekaju četiri sata

U Srbiji su od jutros teži uslovi za vožnju usled promenljivog vremena i kiše, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

U jutarnjim i večernjim satima magla smanjuje vidljivost na deonicama pored reka, jezera, kanala i u kotlinama. Saobraćaj je umerenog intenziteta van gradskih sredina. Vožnja je usporenija na deonicama na kojima su u toku radovi. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni se na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju oko četiri sata.