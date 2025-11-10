Poznato kada se tačno i gde očekuju najveće gužve na putevima u Srbiji: Oglasio se AMSS

Trenutno je saobraćaj u Srbiji umerenog intenziteta, ali se veće gužve i zadržavanja na graničnim prelazima očekuju sutra u popodnevnim i večernjim časovima, ističu iz Auto-moto saveza Srbije ( AMSS).

Sutra se obeležava državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu, a mnogi su iskoristili da spoje dane u produženi vikend za kraće putovanje. "Zbog državnog praznika koji su neki spojili sa vikendom očekujemo povećan intenzitet saobraćaja tokom sutrašnjeg dana, pre svega tokom popodneva na svim putnim pravcima u Republici Srbiji", rekla je za Tanjug Tamara Ninić iz AMSS. Promenljivo vreme uglavnom sa padavinama danas će otežati uslove za vožnju, a zbog magle