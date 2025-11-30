Vremenska prognoza za Srbiju: Suvo sa sunčanim intervalima i hladnim jutrom, magla u kotlinama

Naslovi.ai pre 1 sat

U Srbiji hladno jutro sa maglom i slabim mrazom, tokom dana suvo uz sunčane periode, uveče ponovo magla

Jutro u Srbiji biće hladno, ponegde sa slabim mrazom i maglom, naročito po kotlinama i nizijama. Tokom dana očekuje se suvo vreme sa dužim sunčanim periodima. Uveče se ponovo očekuje magla u kotlinama. Jutarnje temperature kretaće se od -3 do 3 stepena, dok će dnevne biti između 8 i 13 stepeni. U Beogradu ujutru magla na širem području, a tokom dana smena sunca i oblaka sa temperaturom do 10 stepeni. RTS

Danas u Srbiji pretežno oblačno i uglavnom suvo vreme, sa kišom i susnežicom na jugoistoku i istoku, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje sneg. Tokom prepodneva nastavlja se padavine, sa češćom kišom u Vojvodini i nižim delovima zapadne i centralne Srbije, dok sneg pada u Homolju, Banatu, Beogradu i brdskim delovima Šumadije i zapadne Srbije. Prestanak padavina očekuje se posle podne, uz delimično razvedravanje uveče i tokom noći. RHMZ apeluje na oprez zbog poledice i magle, naročito tokom noći i jutra. Danas Dnevnik N1 Info Mondo Blic

U ponedeljak i utorak očekuje se malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i blagim porastom temperatura, sa temperaturama od -3 do 13 stepeni, uz mogućnost magle i niske oblačnosti u kotlinama i nizijama. Blic Kurir Pressek Telegraf Dnevnik Serbian News Media

U Novom Sadu u nedelju minimalno toplije, ali i dalje hladno i tmurno, dok će ponedeljak biti umereno oblačan sa temperaturama od -1 do 9 stepeni. U utorak tmurno, ali suvo, a u sredu mogući sunčani intervali. Radio 021

Auto-moto savez Srbije upozorava na opasnosti od odrona i kamenja na mokrim putevima u planinskim predelima zbog otapanja snega, kao i otežane uslove za vožnju zbog magle i sumaglice u jutarnjim i večernjim satima. Vozačima se savetuje oprez. N1 Info Danas