Zbog Dana primirja gužve na putevima – „Putevi Srbije“ upozoravaju na oprez i zimsku opremu

Povodom Dana primirja očekuje se pojačan saobraćaj na svim glavnim pravcima.

Rad na naplatnim rampama biće intenziviran, a vozačima se savetuje da koriste elektronsku naplatu putarine i prilagode vožnju uslovima na mokrim kolovozima. JP „Putevi Srbije“ saopštilo je da se tokom Dana primirja – 11. novembra, očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim glavnim i regionalnim putnim pravcima širom zemlje. Kako bi se omogućio nesmetan protok vozila, pojačan je rad na naplatnim stanicama, angažovan je veći broj inkasanata, a svi kanali za